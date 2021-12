Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Der Weihnachts-Versteher Carsten Höfer sorgt für viel Freude in Beuren

Licht der Hoffnung: Carsten Höfer hat mit seinem Programm „Weihnachts-Versteher“ für viel Freude und Gelächter bei den zwei Auftritten in der Kelter in Beuren gesorgt. Die eine Stunde verging wie im Fluge.

Der im westfälischen Münster lebende Kabarettist Carsten Höfer hat in der Kelter in Beuren das Publikum und sich erfreut. Foto: Holzwarth

BEUREN. Ein ganzes Jahr lang haben die Zuschauer auf diesen Moment warten müssen. Denn Carsten Höfer, der in Essen aufgewachsene und nun im westfälischen Münster lebende Gentleman-Kabarettist, war bereits für die 30. Saison der Aktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger/Wendlinger Zeitung eingeplant gewesen. Am Samstagabend durfte das Programm „Weihnachts-Versteher“ dann aber endlich in der Kelter in Beuren über die Bühne gehen. Sowohl für den Künstler als auch für fast alle der auf zwei Vorstellungen verteilten 180 Besucher war es etwas Neues. In der Spätvorstellung meldete sich auf Nachfrage nur ein Paar, das Carsten Höfer schon einmal live gesehen hatte: auf dem Kreuzfahrtschiff Aida im Jahr 2018. Und für den Kabarettisten selbst war die Region um Nürtingen auch Neuland. In Baden-Württemberg sei er zwar schon gewesen, aber noch nie in der Nähe von Beuren, erzählte er auf Nachfrage nach dem Auftritt, ehe er noch in der Nacht wieder heimreiste.