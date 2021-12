Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Das Spendenbarometer steigt auf phänomenale 114 306 Euro

30.12.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Zeitungsleser lassen den sechs sozialen Projekten so viel Unterstützung zukommen wie selten zuvor. Das Spendenbarometer ist auf phänomenale 114 306 Euro angestiegen. Unter den nächsten Spendern wird als Dank ein Gutschein für zwei Übernachtungen im Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg verlost.

Das inhabergeführte Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg befindet sich direkt vor den Toren Münchens und zudem nur fünf Gehminuten vom Starnberger See entfernt. Unter den nächsten Spendern für „Licht der Hoffnung“ verlosen wir einen Gutschein für zwei Übernachtungen in dem Vier-Sterne-SuperiorDomizil. Foto: Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg

In dieser 31. Saison der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung zugunsten von sechs sozialen Projekten mit Organisatoren in der Region sind die Leserinnen und Leser bisher so spendabel wie selten zuvor. Mit zahlreichen weiteren Überweisungen auf die vier Spendenkonten rund um die Feiertage haben sie das Spendenbarometer der Aktion auf den sensationellen Zwischenstand von 114 306 Euro gebracht. Zur Erinnerung: am Ende der vergangenen „Licht der Hoffnung“-Saison betrug das Ergebnis 119 150 Euro. Um dieses zu übertreffen, bleibt nun noch Zeit bis Ende Februar. Im Namen der Notleidenden, denen die Spendengelder zu 100 Prozent zugute kommen, bedanken wir uns ganz herzlich für alle Überweisungen.