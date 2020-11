Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Auftakt des Festivals in Wendlingen fällt Corona zum Opfer

05.11.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: „The Outside Track“ darf nicht auftreten – Für sechs Projekte sind jetzt 8650 Euro auf den Spendenkonten

Die 30. Saison von „Licht der Hoffnung“ ist bereits angelaufen. Die ersten Spenden für sechs ausgewählte soziale Projekte sind eingegangen und ein Konzert für den guten Zweck hat es auch schon gegeben. Den aktuellen Corona-Maßnahmen fällt nun jedoch der für den 27. November in Wendlingen geplante Auftritt von „The Outside Track“ zum Opfer.

Auch dieser süße Fratz freut sich über Spenden für die Aktion „Licht der Hoffnung“, da für seine Eltern die Angebote im Nürtinger Haus der Familie dadurch erschwinglicher werden. pm

NÜRTINGEN/WENDLINGEN. Vier Frauen an Fiddle, Flutes, Akkordeon, Bodhrán und Harfe sowie ein Gitarre spielender Mann wollten Ende des Monats keltische Musik aus Irland, Schottland und Kanada mit Elementen aus der Weltmusik live im Treffpunkt Stadtmitte spielen. Die Volksbank Mittlerer Neckar hatte das geplante Gastspiel bereits durch eine Spende unterstützt. Der Auftritt im Rahmen der Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung muss aufgrund des vom Land angeordneten Teil-Lockdowns leider ersatzlos entfallen. Wer bereits ein Ticket für die Veranstaltung im Vorverkauf erworben hat, kann sich den Eintrittspreis bis zum 19. Dezember im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung am Obertor zurückerstatten lassen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einfach nichts zu tun. Dann fließen die 20 Euro Eintrittsgeld automatisch auf eines der Spendenkonten und kommen den sozialen Projekten aus der Region zugute, die in dieser Saison unterstützt werden.