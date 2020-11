Schwerpunkte

Licht der Hoffnung: Abenteuer erleben und gewinnen

12.11.2020 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Barbara Kaup und Martin Dahl animieren alle zum Rätselspaß und Ausflügen zu zehn attraktiven Zielen

In den 30 Jahren von „Licht der Hoffnung“ haben schon einige Leserinnen und Leser Aktionen und Veranstaltungen ins Leben gerufen. Nun haben sich Barbara Kaup und Martin Dahl gemeinsam etwas Neues ausgedacht. Die Aktion „Nürtingen bleibt in Bewegung“ soll allen Altersklassen Rätselspaß, zehn Ausflüge und die Chance auf attraktive Gewinne zugleich bieten.

NÜRTINGEN. Die Aktion „Nürtingen bleibt in Bewegung“ wird an diesem Samstag, 14. November, starten und bis zum 13. Dezember laufen. Für die Teilnahme ist eine Spende in Höhe von fünf Euro notwendig, die „Licht der Hoffnung“, der Weihnachtsaktion der Nürtinger und Wendlinger Zeitung, und damit sechs sozialen Projekten aus der Region zugutekommt. Wer mitmacht, tut aber nicht nur Gutes für andere, sondern auch für sich selbst. Zum einen können zehn Ausflugsziele erwandert werden, bei denen jeweils eine Schatzkiste mit einer Rätselfrage aufgestellt sein wird. Zum anderen werden unter den Teilnehmern am Ende rund 50 attraktive Preise verlost, die von Nürtinger Läden und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.