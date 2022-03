Schwerpunkte

Leserfahrt der Nürtinger Zeitung zur S21-Baustelle auf den Fildern

07.03.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Auf den Fildern entsteht eine riesige Verkehrsdrehscheibe. Am Samstag hatten Leserinnen und Leser der Nürtinger/Wendlinger Zeitung die Möglichkeit, hinter die Kulissen der gigantischen Baustelle zu schauen.

Gut ausgestattet gehen die Leserinnen und Leser auf Baustellenführung.

Auf den Fildern entsteht gerade der neue Fernbahnhof. Der Haltepunkt wird einmal 30 Meter unter der Erde liegen. So tief sind die Gruben, in denen gerade daran gearbeitet wird. Und es wird ständig daran gearbeitet, sieben Tage in der Woche. Deshalb sind keine zwei Baustellenführungen gleich, rasend schnell verändert sich alles.