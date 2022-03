Schwerpunkte

Leser haben S21-Baustelle am Flughafen besichtigt

21.03.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Am Flughafen werden in ein paar Jahren Schnellzüge halten oder mit 250 Stundenkilometern daran vorbeifahren. Einen Einblick in die riesigen Baustellen bekamen am Freitag einige Leserinnen und Leser der Nürtinger/Wendlinger Zeitung.

Neben der Autobahn kommen die Gleise kurz vorm Tunnel nach Obertürkheim zusammen.

Wer sich auf dem Gelände zwischen der Messe und dem Stuttgarter Flughafen aufhält, kann kaum erahnen, was sich hinter den zehn Meter hohen Lärmschutzwänden auf der Messe-Piazza neben dem Mövenpick-Hotel auftut. 20 Leserinnen und Leser der Nürtinger und Wendlinger Zeitung bekamen jedoch am Freitagnachmittag die Gelegenheit, ausführliche Blicke hinter die Absperrungen zu werfen und direkt vor einem riesigen Krater zu stehen. Sie konnten dabei zusehen, wie 30 Meter tiefer gerade der künftige Fernbahnhof des Stuttgarter Flughafens gebaut wird.