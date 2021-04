Schwerpunkte

Leitungsarbeiten im Bodelschwinghweg

28.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Foto: jüp

Am Montag, 26. April, wurde der dritte Bauabschnitt im Bereich des Bodelschwinghwegs in Nürtingen in Angriff genommen. Dort verlegen die Stadtwerke Nürtingen Gas- und Wasserleitungen. Bis Freitag, 14. Mai, ist der Weg von der Stuttgarter Straße bis zur Brücke, die zur Mühlstraße führt, voll gesperrt. Radfahrer und Fußgänger müssen einen Umweg in Kauf nehmen: Sie werden über den Teichweg umgeleitet. nt