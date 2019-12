Leckeres Menü für Menschen in Not

31.12.2019

NÜRTINGEN (red). An Weihnachten auch an Menschen zu denken, für die der Tisch über die Feiertage nicht selbstverständlich gedeckt ist, das ist für das Team des Best Western Hotels am Schloßberg seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Am ersten Weihnachtsfeiertag hat Küchenchef Daniel Tobia Mata mit seinen Mitarbeitern nicht nur für die Hotelgäste gekocht, sondern auch für Menschen in Armut und Wohnungsnot. Im Tagestreff in der Paulinenstraße 16 in Nürtingen freuten sich die Besucher über das Festmahl. Das Weihnachtsmenü – verschiedene Salate, mit Honig marinierter Schinkenbraten mit Semmelknödel und Gemüse sowie „Weihnachtliche Dessertvariation“ – fand großen Zuspruch.