Landrat fordert mehr von Ärzteschaft

13.03.2020 05:30, Von Iris Häfner — E-Mail verschicken

Ohne Mithilfe der Niedergelassenen sei Betrieb in Abstrichzentren in Gefahr – Ärzte wehren sich

Der Esslinger Landrat Heinz Eininger hat sich in einem Brief an die Kreisärzteschaft gewandt und mit klaren Worten mehr Engagement bei den Abstrichzentren in Nürtingen und auf den Fildern angemahnt. Vertreter der niedergelassenen Ärzteschaft wehren sich gegen die Art und Weise der Kritik.

Das Schreiben des Landrats an die Ärzte hat bei den Adressaten keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Die Wortwahl ist recht deutlich und es gibt ein Ultimatum, terminiert auf Mittwoch vor zwei Tagen. Sollten sich bis dahin nicht ausreichend niedergelassene Ärzte und Helfer aus den Reihen der niedergelassenen Ärzteschaft für einen Dienst in den Corona-Abstrichzentren (CAZ) gefunden haben, drohe der Einrichtung das vorzeitige Ende mangels Mitwirkung der Ärzteschaft.“ Es folgt der Zusatz, dass das CAZ in erster Linie eine Entlastung für die hausärztlichen Praxen darstellt und schon am ersten Tag 500 Abstriche gemacht wurden. Die würden bei einer Schließung der am Montag eingerichteten Zentren in Nürtingen und bei der Messe auf den Fildern alle in den Praxen aufschlagen.