Schwerpunkte

Landkreis wird zum Corona-Risikogebiet

09.10.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Weil am Mittwochabend die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 überschritten wurde, gelten neue Beschränkungen

Der weitere Anstieg der Corona-Zahlen zwingt den Landkreis zum Handeln. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag im Esslinger Landratsamt informierten Landrat Heinz Eininger und die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Dominique Scheuermann, über die aktuelle Lage und die daraus folgenden Konsequenzen.

Landrat Heinz Eininger und Dr. Dominique Scheuermann, die Leiterin des Gesundheitsamtes, erläuterten bei einer Pressekonferenz die Folgen des Anstiegs an Corona-Infektionen. Foto: Stadtmüller

Am Mittwochabend wurde im Kreis die Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner überschritten. Im März, zu Zeiten des Lockdowns, lag die Zahl für ein paar Tage über 60. Am Donnerstag lag sie bei 52,3. Damit hat der Kreis die höchste Quote im ganzen Land. In reinen Zahlen: von den 530 000 Einwohnern des Landkreises sind 483 positiv auf eine Virusinfektion getestet. Deshalb verhängt der Landkreis in Absprache mit dem Sozialministerium neue Beschränkungen. Sie zielen auf den derzeit häufigsten bekannten Verbreitungsweg, nämlich private Feiern. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind unterdessen damit beschäftigt, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Seit Mittwochabend ist klar, dass das Köngener Frachtzentrum ein Hotspot ist (Näheres im unten stehenden Artikel). Weitere Ausbrüche gibt es vereinzelt im familiären Umfeld, in Schulen, Vereinen und Flüchtlingsunterkünften. Ausbrüche in Pflegeheimen seien derzeit nicht bekannt.