Landkreis Esslingen zieht die Corona-Notbremse

17.03.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Weil die Corona-Inzidenz im Landkreis seit dem Wochenende über 100 liegt, geht es wieder in den Lockdown

Es stand schon seit Anfang März fest: Sollte die Corona-Inzidenz in einem Landkreis über 100 steigen, droht der Gang zurück in den Lockdown. Der Landkreis Esslingen hat diese Marke seit Sonntag durchgehend gerissen. Schon ab Donnerstag, 18. März, heißt es deshalb wieder kreisweit: (fast) alles zu. Außerdem treten erneut Kontaktbeschränkungen in Kraft.

Diese Hinweise werden ab morgen wieder an zahlreichen Geschäften hängen. NZ-Archiv

Das Corona-Virus ist im Landkreis wieder auf dem Vormarsch. Seit gestern Abend steht die Allgemeinverfügung, die das Landratsamt schon seit Anfang der Woche vorbereitet hatte, auf dem Internetauftritt der Behörde. Seit Sonntag liegt die Inzidenz der Corona-Fälle pro 100 000 im Kreis bei über hundert. Zuletzt meldete das Landesgesundheitsamt am Dienstagabend gar einen Wert von 112. Damit ist die Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an drei Tagen in Folge am 16. März überschritten. Gemäß der Corona-Verordnung muss der Landkreis deshalb die von Bund und Ländern ausgehandelte „Notbremse“ ziehen und neue Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie erlassen. Diese Regelung hatten die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder Anfang März beschlossen.