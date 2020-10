Schwerpunkte

Verschärfte Corona-Maßnahmen im Kreis Esslingen: Maskenpflicht ausgeweitet und private Feiern weiter begrenzt

08.10.2020 14:30, — E-Mail verschicken

Der Landkreis Esslingen schränkt aufgrund der gestiegenen Zahl von Corona-Fällen private Feiern weiter ein und ordnet eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum an. Bei Feiern in öffentlichen und angemieteten Räumen dürfen nicht mehr als 25 Besucher, bei Feiern in privaten Räumen dürfen nicht mehr als zehn Besucher teilnehmen. Beide Verfügungen gelten von Freitag, 9. Oktober, 0 Uhr an.

Im Corona-Abstrichzentrum in Nürtingen herrscht seit einigen Tagen wieder viel Andrang. Das CAZ an der Messe wird wieder in Betrieb genommen. Foto: Holzwarth

„Die Beschränkung privater Feiern zielt direkt auf den derzeit häufigsten Verbreitungsweg des Virus ab, auf die Verbreitung im familiären Umfeld“, sagte Landrat Heinz Eininger am Dienstagnachmittag bei einem Pressegespräch im Landratsamt. Der Weg der Verbreitung des Virus könne anhand des Kontaktpersonenmanagements im Gesundheitsamt sehr genau nachvollzogen werden.