Landkreis Esslingen auf Corona-Virus vorbereitet

28.01.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Flughafen fällt in Zuständigkeit des Kreises – Dezernent Christian Baron sieht aber keine akute Gefahr

In Deutschland ist das neuartige Corona-Virus noch nicht aufgetreten, ein Verdachtsfall in Berlin hat sich nicht bestätigt. Dennoch schenken die Behörden der Krankheitswelle in China erhöhte Aufmerksamkeit. Das gilt auch für den Landkreis Esslingen, zumal man mit dem Stuttgarter Flughafen eine Außengrenze hat.

In China zurzeit fast obligatorisch, in Deutschland nicht notwendig: der Mundschutz zur Abwehr des Corona-Virus. AdobeStock

Christian Baron, in dessen Zuständigkeit als Dezernent beim Landratsamt auch das Gesundheitswesen fällt, sieht den Kreis gut gerüstet: „Wir erhalten tagesaktuell vom Berliner Robert-Koch-Institut alle relevanten Informationen und Empfehlungen.“ Wachsamkeit sei angesagt, gerade auch mit Blick auf den Flughafen. Eine akute Gefährdung oder gar Grund zur Panik sieht Baron jedoch nicht.