Landgericht beschäftigt sich wieder mit Obst- und Gartenbauverein Nürtingen

26.02.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Das verkaufte Grundstück des Obst- und Gartenbauvereins in Nürtingen hat am Freitag ein weiteres Mal das Landgericht in Stuttgart beschäftigt. Die aktuelle Besitzerin widerspricht der einstweiligen Verfügung, dass kein neuer Eintrag ins Grundbuch erfolgen darf.

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Nürtingen wehren sich gerichtlich dagegen, dass im Grundbuch für das Vereinsgrundstück im Tiefenbachtal die Tochter des verstorbenen ehemaligen Vereinsvorsitzenden als Eigentümerin eingetragen werden soll. Foto: Just

STUTTGART/NÜRTINGEN. Der Streit um das Grundstück Im Äußeren Bogen im Tiefenbachtal, auf dem der Nürtinger Obst- und Gartenbauverein sich schon vor Jahrzehnten häuslich eingerichtet hat, wird allmählich zur unendlichen Geschichte. Am gestrigen Freitag hat sich Richter Dr. Ottmann vom Landgericht Stuttgart ein weiteres Mal mit der Thematik beschäftigen müssen.