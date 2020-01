Land übernimmt Hochwasserschutz

Zuständigkeit in Nürtingen neu geregelt – Aufteilung der Kosten bleibt unverändert

Zuständigkeiten beim Hochwasserschutz in Nürtingen sollen neu geregelt werden. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des Regierungspräsidiums und der Stadt Nürtingen hervor.

Immer wieder steigt der Wasserpegel des Neckars bedrohlich an. Foto: nz-Archiv

NÜRTINGEN (pm). Als Folgen des Klimawandels sei in Zukunft mit Niedrigwasserperioden sowie Starkregenereignissen zu rechnen. Diese könnten zu lokalen Überflutungen oder zu flächendeckendem Hochwasser in den großen Flüssen, auch im Neckar, führen, heißt es in der Mitteilung. Auch in Nürtingen sei diese Problematik bekannt. Nach dem Hochwasserereignis 1978 wurden für die Stadt Hochwasserschutzmaßnahmen in Form von Dämmen und Mauern entlang des Neckars geplant und gebaut.