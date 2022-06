Schwerpunkte

Kurzfristige Absage: Kein Sofazügle zwischen Nürtingen und Neuffen

19.06.2022, Von Kai Müller

Die Dampflok darf am Sonntag zwischen Nürtingen und Neuffen nicht fahren.

Das Sofazügle muss erneut pausieren. Foto: GES

NÜRTINGEN/NEUFFEN. Es ist eine Absage, die der Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart (GES) sehr schwer gefallen ist. Sie ist Betreiber des „Sofazügles“, das am Sonntag, 19. Juni, erstmals nach der Corona-Pause wieder zwischen Nürtingen und Neuffen hätte verkehren sollen. Doch der Verein zog am Samstag die Notbremse. „Unglücklicherweise macht uns das hochsommerliche Wetter nun doch einen Strich durch die Rechnung“, heißt es auf der Internetseite der GES. Am Sonntag soll es bekanntlich Temperaturen weit über 30 Grad Celsius geben. Für den Raum Esslingen/Nürtingen/Neuffen werde damit die höchste Stufe des Waldbrandgefahren-Index erreicht, schreibt die GES weiter.