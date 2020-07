Schwerpunkte

Kunzmann nimmt die Hürde souverän

18.07.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

CDU nominierte Landtagskandidat für den Wahlkreis Nürtingen-Filder

FILDERSTADT. Die CDU geht im Wahlkreis Nürtingen-Filder bei der nächsten Landtagswahl im Frühjahr 2021 wieder mit Thaddäus Kunzmann an den Start. 39 von 53 Delegierten wählten den CDU-Kreisvorsitzenden und Demografiebeauftragten des Landes Baden-Württemberg gestern Abend in der Filharmonie in Filderstadt zum dritten Mal in Folge zu ihrem Kandidat. Ilona Koch, Stadt-, Kreis- und Regionalrätin aus Leinfelden-Echterdingen, die sich ebenfalls beworben hatte, bekam am Ende 14 Stimmen. Kunzmann war von 2011 bis 2016 Landtagsabgeordneter für die CDU im Wahlkreis Nürtingen. Bei der letzten Wahl 2016 verlor er das Direktmandat an Winfried Kretschmann von den Grünen.

Bei der Abstimmung über die Zweitkandidatur gab es gestern Abend ein Kopf- an Kopf-Rennen zwischen der Nürtinger Steuer- und Wirtschaftsberaterin Susanne Weiher und Willi Stoll Junior aus Filderstadt. Weihers Bewerbung war schon länger bekannt. Stoll, CDU-Stadtrat in Filderstadt, wurde erst in der Versammlung vorgeschlagen. Der 28-jährige Polizeibeamte hatte mit 28 Stimmen die Nase vorn. Susanne Weiher erhielt 25 Stimmen.