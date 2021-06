Schwerpunkte

Kunst-Kisten-Abfahrt in Nürtingen: Spannung, Schweiß

28.06.2021 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Seifenkisten heizten Hindenburgstraße hinab

Spannung pur herrschte, als am Sonntag Seifenkisten mit atemberaubendem Tempo die Hindenburgstraße hinuntergeschossen kamen. Wochenlang hatten die Teilnehmer in der KiKuWe, der Jugendwerkstatt oder in heimischen Garagen an ihren Gefährten geschraubt. Dass die Abfahrt ohne großem Publikum stattfinden musste, konnte den Kindern den Spaß nicht verderben.

Der Spaß war wichtiger als der Sieg – das konnte man den Teilnehmern ansehen. Fotos: Jüptner

NÜRTINGEN. Bereits zwei Mal musste die Nürtinger Kunst-Kisten-Abfahrt verschoben werden, weil es die Lockerungen noch nicht zuließen. Am gestrigen Sonntag konnte die von den Kindern und Junggebliebenen so heiß ersehnte Abfahrt nun endlich stattfinden, und das bei strahlendem Sonnenschein. Eingeladen hatte das Trägerhaus Freies Kinderhaus in Nürtingen, zu dem sowohl die Kinder-Kultur-Werkstatt als auch die Jugendwerkstatt gehören. In deren Räumlichkeiten war es auch, wo ein Großteil der teils kuriosen Gefährte gebaut wurden. Natürlich von den Kindern und Jugendlichen selbst – wenn auch mit Hilfestellung der Erwachsenen. Sportliche Rennmaschinen wurden dort zusammengeschraubt, doch auch kreative Kisten fanden gestern ihren Weg ins Ziel.