Schwerpunkte

Kunst in der Natur bei der Ausstellung im Grünen in Zizishausen

30.05.2022 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

Am Samstag und Sonntag haben Kunstliebhaber bereits zum 17. Mal die „Ausstellung im Grünen“ in Zizishausen besucht.

Die Alternative zur Galerie: Gemälde und Accessoires in der freien Natur in Zizishausen. Foto: Kamm

NT-ZIZISHAUSEN. Inmitten von hohen Gräsern, Blumen und Bäumen konnten wieder Malereien von Doris Seybold und Accessoires sowie Taschen von Nicole Kaupe betrachtet werden. Die beiden veranstalteten ihre besondere Kunstausstellung im Freien am Ortsrand von Zizishausen – in einem idyllischen Obstgarten an der Zugäckerstraße. Beim Rundgang führte ein gemähter Weg durch das hohe Dickicht vorbei an Acryl-, Aquarell- oder Ölbildern, die in der Landschaft platziert wurden. So waren beispielsweise Blumen und Tiere wie Frösche oder Schafe abgebildet, die eins mit der natürlichen Umgebung wurden. „Wir veranstalten diese Ausstellung nun schon seit vielen Jahren, weil sie einfach ein anderes, entspanntes Ambiente hat, als man es aus einer Kunstgalerie kennt. Die Menschen müssen nicht so chic gekleidet sein und auch die Kunst wird hier anders betrachtet“, erklärt Künstlerin Doris Seybold, die schon seit rund 30 Jahren malt. Die Besucher verweilten gemütlich und mit ein paar kühlen Getränken im Grünen.