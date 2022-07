Schwerpunkte

Kult-Lokal Brennbar in Nürtingen sucht einen neuen Pächter

25.07.2022 15:00

Foto: Müller

Mit der Tradition ist es so eine Sache. Wann beginnt Tradition? Mit Fug und Recht darf man aber die „Brennbar“ an der Heiligkreuzstraße 11 in Nürtingen als ein Traditionslokal bezeichnen. Der Gastronom Robert Ruthenberg hatte in mehr als 20 Jahren aus der „Brennbar“ eine Institution im Nürtinger Nachtleben gemacht. Im März 2020 übernahmen zwei neue Pächter. Und diese suchen jetzt zum 1. Januar 2023 einen „zuverlässigen Nachfolger“ für die Nürtinger Kult-Bar. Dies teilen sie auf der Facebook-Seite der „Brennbar“ mit. „Aus privaten Gründen“, heißt es dort. Mehr wollen die beiden Betreiber dazu nicht sagen. Eigentümer des Gebäudes und der „Brennbar“ ist die Familie Abele. Helmut Abele teilt mit, dass man dort weiterhin eine Gastronomie haben wolle: „Wir sehen uns die Interessenten und deren Vorstellungen sowie Konzepte genau an.“ Dann werde man entscheiden. km