Künstlerin erhält Nürtinger Atelierstipendium

25.02.2021 05:30, Von Johannes Aigner

Die Nürtinger Atelierstipendiatin Anette C. Halm will sich in ihren Werken auch mit der Stadt Nürtingen auseinandersetzen

Zum siebten Mal wurde das Nürtinger Atelierstipendium vergeben. Die Künstlerin Anette Halm aus Ostfildern setzte sich gegen zehn weitere Bewerber durch und wird damit für zwei Jahre in den Räumen der Freien Kunstakademie arbeiten. In dieser Zeit möchte sie sich in ihren Werken auch mit der Stadt Nürtingen auseinandersetzen.

Anette Halm wird für die nächsten zwei Jahre ein Atelier in der Freien Kunsthochschule Nürtingen beziehen. Foto: Privat

NÜRTINGEN. Kunst braucht Räume, in denen sie sich entfalten kann. Um Künstlern diesen Raum zu geben, schlossen sich die Stadt Nürtingen, die Freie Kunstakademie Nürtingen (FKN) und der Nürtinger Kunstverein zusammen und riefen 2008 das Nürtinger Atelierstipendium ins Leben. Künstler erhalten so die Möglichkeit, für zwei Jahre ein Atelier in der FKN zu beziehen, dort zu arbeiten und ihre Werke in einer Ausstellung zu präsentieren.