Künftige Kfz-Mechaniker an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen

25.07.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

An der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule erhielten am Samstag 79 Schüler einen Einblick in ihre künftige Berufsausbildung zum Kfz-Mechaniker.

79 neue Schüler der Kraftfahrzeugsparte bekamen beim „Berufsstart live“ der PMHS Einblicke in ihre künftigen Ausbildungsräume. Foto: Fritz

NÜRTINGEN. „Berufsstart live“ hieß es nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause wieder an der Nürtinger Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. 79 Auszubildende der Kfz-Innung Nürtingen-Kirchheim bekamen gemeinsam mit ihren Eltern, Freunden und Freundinnen einen ersten Vorgeschmack auf ihre im September beginnende Ausbildung vermittelt. Schulleiter Wolf Hofmann begrüßte am Samstagvormittag die neuen Schüler und Schülerinnen, Eltern, Vertreter des Kfz-Gewerbes und die Fachlehrer Kraftfahrzeugtechnik seiner Schule. „Ich freue mich, dass der Kfz-Beruf auch weiblicher wird“, spielte der Rektor auf die drei Schülerinnen an. „Am Kraftfahrzeuggewerbe scheint der Ausbildungsbewerbermangel vorbeizugehen“, kommentiert Hofmann eine konstant hohe Schülerzahl.