Küchenbrand im Nürtinger Post-Gebäude

22.06.2020

Foto: Jüptner

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften rückte am Sonntagnachmittag die Feuerwehr zu einem Brand im Post-Gebäude in Nürtingen aus. Aus einer der Wohnungen wurde ein Küchenbrand gemeldet. „Da es sich um ein Mehrparteienhaus handelt und noch Personen im Gebäude sein könnten, haben wir vorsorglich die Brandalarmierung erhöht“, erklärt Abteilungskommandant Florian Henzler das Großaufgebot. Die Feuerwehr Nürtingen arbeitet derzeit in Schichtbetrieb mit reduzierter Mannschaftsstärke, um die Gefahr einer raschen Ausbreitung des Coronavirus unter allen Einsatzkräften zu minimieren. So kam es, dass neben den Abteilungen Stadtmitte und Oberensingen auch vorsorglich die Kameraden aus Hardt und Raidwangen anrückten. Über 30 Feuerwehrleute und sechs Fahrzeuge waren im Einsatz, unterstützt von zahlreichen Rettungskräften. Durch das rasche Eingreifen konnte der Brand in dem vollständig evakuierten Gebäude rasch abgelöscht werden. Zwei Bewohner zogen sich leichte Rauchgasvergiftungen zu und wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Während des Einsatzes musste die Bahnhofstraße stadteinwärts gesperrt werden. jüp