KSK spendet für Pflegeheim-Pavillon

06.11.2021

Einen Scheck in Höhe von 1000 Euro für einen neuen Pavillon beim kleinen Pflegeheim in der Katharinenstraße 25 überreichten die Regionaldirektoren Heiko Kaiser (rechts) und Markus Einsele (Zweiter von rechts) von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen kürzlich an Werner Burbach und Silvia Gehring vom Vorstand des Krankenpflegevereins Nürtingen. In dem zu einer „Ambulant betreuten Wohngemeinschaft“ umgebauten Gebäude in der Katharinenstraße gibt es mittlerweile nur noch wenige freie Zimmer. Durch den hochwertigen Pavillon soll der rollstuhlgerechte, weitläufige Garten noch attraktiver werden. Bewohner, Besucher und Gäste finden dort bei Sonne ein schattiges und bei Regen ein trockenes Plätzchen. Silvia Gehring und Werner Burbach dankten im Namen des Vereins für die Spende. pm Foto: Miletic