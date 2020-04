Krisenbewältigung per Telefon

15.04.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Psychologische Beratung im Landkreis bietet weiter Beratungstermine an und rechnet vermehrt mit Anfragen

Auch die sechs Psychologischen Beratungsstellen im Landkreis Esslingen stehen in der Corona-Krise vor neuen Herausforderungen. Beistand in schwierigen Situationen könnte mehr denn je in diesen schwierigen Zeiten nötig werden. Beraten wird nun nicht mehr im direkten Kontakt, sondern überwiegend telefonisch. Das eröffnet neue Probleme, aber auch Chancen.

Der Psychologe Alexander Wessel berät im Home-Office per Telefon. Foto: privat

NÜRTINGEN. Der Landkreis selbst betreibt mit eigenem Personal in Esslingen und Nürtingen Psychologische Beratungsstellen für Familie und Jugend im Rahmen seiner Erziehungshilfe nach dem Kinderjugendhilfegesetz. Diese Hilfen werden im Auftrag des Kreises in vier weiteren Beratungsstellen von freien Trägern angeboten. In Esslingen und in Bernhausen ist das der Kreisdiakonieverband, in Kirchheim die Stiftung Tragwerk und in Nürtingen die Caritas mit einer Außenstelle in Esslingen. Das wird vom Landkreis mitfinanziert. Die Caritas und die Diakonie bieten darüber hinaus auch eine psychologische Lebens- und Paarberatung für Erwachsene an. Dieses Angebot wird von den Kirchen finanziert.