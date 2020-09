Schwerpunkte

Kretschmann besuchte Nürtinger Hölderlin-Ausstellung

09.09.2020 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Ministerpräsident Winfried Kretschmann besuchte die Hölderlin-Sonderausstellung im Nürtinger Stadtmuseum

Solchen Besuch hat das Stadtmuseum nicht alle Tage: Ministerpräsident Winfried Kretschmann schaute sich gestern die aktuelle Sonderausstellung „Friedrich Hölderlin. Die letzte Nürtinger Zeit“ an. Museumsleiterin Angela Wagner-Gnan gab dem Landesvater einen kurzen, gleichwohl informativen Einblick in die von ihr mit konzipierte Ausstellung.

Museumsleiterin Wagner-Gnan führte Ministerpräsident Kretschmann durch die Ausstellung im Stadtmuseum. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Von Winfried Kretschmann ist bekannt, dass er in hohem Maße an Kultur interessiert ist. Und so dürften – im Hölderlinjahr 2020 – seine Besuche in Städten, die in Hölderlins Vita eine nicht unerhebliche Rolle spielen, zum gern absolvierten Pflichtprogramm gehören. Im Februar eröffnete er in Tübingen den renovierten Hölderlinturm, im Geburtsort des Dichters, Lauffen am Neckar, besuchte er Ende August das Hölderlinhaus. Ein solches steht in Nürtingen aktuell zwar nicht für einen Besuch zur Verfügung, dafür dürfte sich die Sonderausstellung im Stadtmuseum nachgerade als Ersatz aufgedrängt haben.