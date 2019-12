Kreissparkasse unterstützt Sterne-Aktion

Mit einer Spende von 1000 Euro beteiligt sich die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen an der Sterne-Weihnachtsaktion der Nürtinger Tafel für Kinder aus bedürftigen Familien. Die Spender können auswählen, welchen Wunsch sie den berechtigten Kindern in Höhe von jeweils 25 Euro erfüllen möchten. Die Sterne-Weihnachtsaktion ist ein Gemeinschaftsprojekt der evangelischen und katholischen Kirche Nürtingen, des Tafelladens Nürtingen, des Ladens Glas & Beutel, des Cafés Regenbogen und des Bürgertreffs. „Die Kreissparkasse trägt mit dieser Spende in einigen Nürtinger Familien zu viel Freude bei“, sagte Bettina Reeb vom Nürtinger Tafelladen. Die Regionaldirektoren Heiko Kaiser (rechts), Leiter Privatkunden Nürtingen der Kreissparkasse, und Uwe Alt (Zweiter von links), Leiter Firmenkunden Nürtingen der Kreissparkasse, überreichten die Spende an (von links) Pastoralreferent Marcel Holzbauer von der katholischen Kirche, Pfarrer Markus Lautenschlager, Bettina Reeb vom Tafelladen, Christos Slavoudis (Leiter Bürgertreff), Paul Eisenblätter vom Bundesfreiwilligendienst St. Johannes, den Geschäftsführer der Behinderten-Förderung Linsenhofen Thomas Fick, der das Café Regenbogen vertrat, sowie an Silvia Sollner vom Bürgertreff. Foto: Inge Schwarz