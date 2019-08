Kreissparkasse lässt Anna-Garten erblühen

13.08.2019, — E-Mail verschicken

Der Verein „Anna – Unterstützung krebskranker Kinder“ hilft mit einem vielfältigen Freizeitangebot an Krebs erkrankten Kindern und deren Familien. Um die Attraktivität des vor wenigen Jahren im Schlaitdorfer Weg in Aich erworbenen Vereinshauses zu erhöhen, lässt der Verein die Außenanlagen neu gestalten. Dazu wird der Eingang rollstuhlgerecht umgebaut. Zudem werden Parkplätze angelegt. Zum 25-Jahr-Jubiläum mit Tag der offenen Tür am 15. September soll außerdem der Vereinsgarten verschönert werden. Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen spendete dafür 1000 Euro. Regionaldirektor Heiko Kaiser (links), Leiter Privatkunden Nürtingen, und Jens Freibüchler, stellvertretender Leiter der Sparkassenfiliale Aich, überreichten die Spende an die Vereinsvorsitzende Bärbel Schweizer. „Mit dem Geld kann der Verein neue Pflanzen für den Garten anschaffen“, erklärte Kaiser. pm