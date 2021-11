Schwerpunkte

Kreisbau schafft 25 neue Wohnungen in Nürtingen

20.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Am Freitag war der Spatenstich für das Vorhaben in der Eichendorffstraße. Das Bauvolumen beträgt insgesamt acht Millionen Euro. Damit will die Genossenschaft ehemalige Wohnungen aus den 1950er-Jahren ersetzen.

Architektin Nanette Schober, Bernd Weiler (Sprecher Vorstand Kreisbau), Nürtingens Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich und Kreisbau-Technikvorstand Stephan Schmitzer (von links) eröffnen die Baustelle in der Eichendorffstraße. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. „Wenn wir dürfen, dann können wir auch – durch den Bau von Genossenschaftswohnungen das Angebot an attraktiven Mietwohnungen für breite Bevölkerungsschichten zu fairen Nutzungsgebühren – und das lebenslang! – deutlich erhöhen“, eröffnete Vorstandssprecher Bernd Weiler von der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen anlässlich des traditionellen Spatenstichs. In Anwesenheit von Nürtingens Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich, des Bundestagsabgeordneten Michael Hennrich, Vertretern des Gemeinderates sowie beteiligten Fachingenieuren und der Architektin Nanette Schober erfolgte am Freitag der Startschuss für das Bauvorhaben in der Eichendorffstraße 11-15.