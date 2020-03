Kreis Esslingen bittet Unternehmen um Masken im Kampf gegen Corona

24.03.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

IHK und Landrat rufen Betriebe auf, nicht benötigte Masken und andere Utensilien für Kampf gegen Virus zur Verfügung zu stellen

Am Wochenende riefen das Landratsamt und die Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen Unternehmen auf, vor allem Schutzmasken zur Verfügung zu stellen, um Engpässe im Kampf gegen das Corona-Virus zu überbrücken. Gestern erläuterte Elvira Benz, stellvertretende Geschäftsführerin der Medius-Kliniken, näheres dazu.

Experten sehen in vielen Arten von Masken weniger einen Schutz vor Ansteckung, sondern vielmehr davor, dass mögliche Virusträger den Erreger an andere übertragen. In ihrem Aufruf machten Landrat Heinz Eininger und IHK-Bezirkskammer-Präsident Heinrich Baumann deutlich, dass es darum gehe Personal im medizinischen und pflegerischen Bereich zu unterstützen (siehe unsere gestrige Ausgabe). So gibt es Produktionsprozesse, bei denen sich Beschäftigte zum Beispiel vor Feinstäuben schützen müssen. Wo solche Produktionen wegen des Ausbruchs der Pandemie gedrosselt wurden oder still stehen, könnten Schutzmasken übrig sein, so die Überlegung. Aber auch Schutzkleidung und zum Beispiel Nitril-Handschuhe werden gebraucht.