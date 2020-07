Schwerpunkte

Kreis Esslingen auf dem Weg in digitale Welten

27.07.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Wandel in der Verwaltung und den beruflichen Schulen erfordert enorme Anstrengungen – Digitalpakt beschleunigt den Prozess

Digitalisierung in Behörden soll Arbeitsabläufe effizienter machen und der Bürgerschaft mehr Service bieten. Mit der Digitalisierung in den Schulen sollen Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf künftige Anforderungen vorbereitet werden. An beiden Baustellen arbeitet der Landkreis Esslingen als Träger der beruflichen Schulen ebenso wie als Verwaltungseinheit intensiv.

Der Unterricht mit Tablets gewinnt gerade auch an beruflichen Schulen immer mehr an Bedeutung. Foto: Adobe Stock

Bis alle vom Gesetzgeber erwarteten und ermöglichten interne Verwaltungsabläufe ebenso wie Angebote für die Bürgerschaft über digitale Kanäle erfolgen, wird es noch einige Zeit dauern. Die Kreisverwaltung rechnet mit einem Zeitrahmen von neun Jahren. Anfänge sind gemacht, im Kreishaushalt für dieses Jahr sind 320 000 Euro eingestellt. Doch dabei wird es bei Weitem nicht bleiben. Die Kosten für Technik, Lizenzen und externe Dienstleister werden von der Projektgruppe im Landratsamt auf jährlich 1,6 Millionen Euro geschätzt. Dazu werden wohl weitere Personalkosten kommen. „Die Digitalisierung bringt dauerhafte Aufgaben mit, die wir auch mit eigenen Kräften schultern müssen“, kündigte Landrat Heinz Eininger im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags an. Erschwerend kommt hinzu, dass während der Umstellungsphase der laufende Betrieb aufrechterhalten werden muss, weshalb es noch für längere Zeit die herkömmlichen und die neuen, digitalen Strukturen parallel geben wird.