Schwerpunkte

Kostenlos mit Bus und Bahn zum Maientag

17.05.2022 11:15, — E-Mail verschicken

Auch mit der Tälesbahn kann man innerhalb des Nürtinger Stadtgebiets von Freitag bis Sonntag kostenlos fahren. Foto: NZ-Archiv

NÜRTINGEN. Mit Bus und Bahn kostenlos zum Maientag, dieses Angebot gibt es in diesem Jahr erstmals in Nürtingen. Von Freitag, 20. Mai, bis einschließlich Sonntag, 22. Mai (Betriebsschluss) ist der gesamte öffentliche Nahverkehr in Nürtingen für alle kostenlos nutzbar. Die Freifahrt betrifft alle Busverbindungen innerhalb des Stadtgebiets inklusive der Züge der Tälesbahn (RB65) zwischen Nürtingen-Roßdorf und dem Bahnhof Nürtingen. Bei der Aktion können alle, die kein VVS-Zeitticket haben, umweltfreundlich mobil sein und die Vorteile des öffentlichen Nahverkehrs kostenlos ausprobieren.

Die Freifahrt gilt im gleichen Gebiet wie das Stadtticket Nürtingen. Für die Fahrt mit den Regionalzügen oder Regionalbussen von außerhalb des Stadtgebiets, müssen Fahrgäste ein reguläres VVS-Ticket lösen.

Alle Fahrgäste können ihre individuelle Verbindung in der elektronischen Fahrplanauskunft EFA unter vvs.de sowie in der App „VVS Mobil“ abrufen.