Schwerpunkte

Kostenexplosion: Nürtinger Tiefenbachbrücke wird 70 000 Euro teurer

11.03.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Fußgänger- und Radbrücke wird 70 000 Euro teurer – Baugrunduntersuchung und Aushubbeschaffenheit differieren

Die Hiobsbotschaft gab es am Ende der Sitzung: Kostenexplosion bei der Baustelle Tiefenbachbrücke. Die Fußgänger- und Radbrücke wird 70 000 Euro teurer als veranschlagt. Schuld ist der Baugrund. Das Ergebnis der Untersuchung entspricht nicht den vorgefundenen Gegebenheiten. „Die Nürtinger sind keine Brückenbauer“ lautete Stadtrat Achim Maiers knappes Fazit.

Nürtinger Brücken-Drama: Der Neubau der Tiefenbachbrücke wird 70 000 Euro teurer: Die Aushubbeschaffenheit entspricht nicht dem Ergebnis des Bodengutachtens. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Aufmerksamen Nürtingern war schon in den zurückliegenden Tagen aufgefallen, dass die Bauarbeiten am ehemaligen Holzbrückle nahe dem Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins ruhen. Den Grund nannte Technischer Beigeordneter Andreas Neureuther am Dienstag in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Die Baukosten erhöhen sich um 70 000 Euro. Anstatt der noch im letzten Jahr genannten 260 000 Euro schlägt der Brückenneubau jetzt mit 330 000 Euro zu Buche. Es sei nichts versäumt worden, sagte Andreas Neureuther, schuld sei vielmehr das Baugrundrisiko.