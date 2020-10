Schwerpunkte

Kopf-an-Kopf-Rennen in Aichtal: Bürgermeisterwahl geht in die zweite Runde

04.10.2020 20:15

Bei der Bürgermeisterwahl in Aichtal hat Amtsinhaber Lorenz Kruß nur einen hauchdünnen Vorsprung vor seinem Mitbewerber Sebastian Kurz. Mit 1653 Stimmern (36,88 Prozent) lag Kruß denkbar knapp vor Kurz der 1637 Stimmen (36,52 Prozent) erhielt. Für Bettina Schmidt stimmten 1173 Wählerinnen und Wähler (26,17 Prozent). Ulrich Raisch erhielt elf Stimmen (0,25 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 57,01 Prozent. Keiner der Bewerber hat die notwendige Mehrheit von über 50 Prozent erreicht. Damit müssen die Aichtaler in zwei Wochen, am 25. Oktober, in einer Neuwahl erneut darüber abstimmen, wer ihr Bürgermeister wird. Dann entscheidet die einfache Mehrheit. red