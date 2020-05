Konzerte im Innenhof des Kroatenhofs erfreuen die Senioren

09.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Jeden Donnerstag um 16 Uhr ist der Innenhof des Seniorenwohnheims Kroatenhof mit Leben und Musik erfüllt. Bereits zum vierten Mal musizieren die Heimbewohner an drei verschiedenen Standorten für ihre Mitbewohner, die sich im Hof und auf den Balkonen an den Liedern erfreuen. Am vergangenen Donnerstag sangen Antonia Makutz-Weber, Erika Mathe und Gerti Drope-Burchard mit der Geige (von links) Maienlieder für die Senioren. „Es ist ein Experiment, mit Geigenbegleitung haben wir noch nie gesungen“, sagt Antonia Makutz-Weber. „Letzten Montag, außerplanmäßig, war eine Band zu Gast, die südamerikanische Rhythmen spielte, was bei den Zuhörern sehr gut ankam“, sagt Hausleiterin Meike Düßmann. Wer Lust und Talent hat, für die Senioren zu musizieren, darf sich gerne bei der Hausleitung unter (07022) 70 89 00 melden. Auch Akrobatik- oder Kleinkunstauftritte aller Art wären denkbar. Die Hausbewohner würden sich sicher freuen. jh