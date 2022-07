Schwerpunkte

Konzert von Iris Oettinger in Nürtingen entfällt

13.07.2022

NÜRTINGEN. Das Konzert der Iris Oettinger Jazz Band am Donnerstag, 14. Juli, beim Café Heinrich im Galgenbergpark entfällt. Ein Band-Mitglied wurde positiv auf Corona getestet. Cafè-Betreiber Serkan Kilic hofft, die Nürtinger Künstlerin an einem anderen Termin verpflichten zu können. Nächste Woche, am Montag und Dienstag, ist das Café Heinrich geschlossen. „Dann bekommen wir endlich die großen Sonnenschirme“, freut sich Kilic. Da die Schirmständer vom Bauhof fest einbetoniert werden, müssen die Bodenplatten zunächst aus- und dann wieder eingebaut werden. Ab Mittwoch, 21. Juli, schützen dann die Schirme vor der Sonneneinstrahlung. ali