Konfirmation mit Abstand

14.10.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Dekan Michael Waldmann informiert im Interview über Hygieneschutzkonzepte bei Gottesdiensten

Die steigenden Infektionszahlen im Landkreis Esslingen sorgen vielerorts für verschärfte Regelungen. Auch im Kirchenbezirk Nürtingen wurden die Regeln für Gottesdienste an den Erlass des Oberkirchenrats vom 7. Oktober angepasst. Was heißt dies zum Beispiel für Konfirmationen? Im Interview informiert Dekan Michael Waldmann über aktuelle Vorgaben.

Die Konfirmation ist für junge Menschen und ihre Familien ein besonderes Fest. Das war vor 47 Jahren, als das Bild entstand, nicht anders als heute. In Zeiten der Corona-Pandemie gelten allerdings besondere Infektionsschutzmaßnahmen bei Konfirmationsgottesdiensten. Foto: privat

Herr Waldmann, in den zurückliegenden Wochen konnten die evangelischen Kirchengemeinden wieder in großer Vielfalt Gottesdienste feiern und Konfirmationen nachholen. Vergangene Woche wurde jedoch im Landkreis Esslingen die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Was heißt dies für die Kirchengemeinden im Dekanat?