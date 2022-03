Schwerpunkte

Kommentar

Kommentar: Wenig Interesse an Einwohnerversammlung Nürtingen

30.03.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Einwohnerversammlung im K3N hätte mehr Resonanz verdient. Ein Kommentar zum Artikel "Einwohnerversammlung in Nürtingen: Rück- und Ausblick auf die wichtigsten Projekte".

Von Anneliese Lieb

Lag’s an Corona, am schönen Frühlingswetter oder war es einfach nur Desinteresse? Die Einwohnerversammlung am Montagabend im K3N hätte mehr Resonanz verdient. Der Abend war abwechslungsreich und lebendig. Das unter OB Fridrich eingeführte Format mit Rück- und Ausblicken der Amtsleiter hat sich bewährt. So erfahren die Bürgerinnen und Bürger ganz nebenbei, wer für was zuständig ist und lernen gleich die neuen Mitarbeiter der Stadtverwaltung kennen. Doch am Montag konnte nicht mal das kostenlose Vesper in der Pause die Nürtinger locken.