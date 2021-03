Schwerpunkte

Klopapier verunsichert Kommunen - Städtetag wünscht sich Neubewertung zu Ladenöffnungen

25.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald

Nach der am Sonntag auslaufenden Corona-Verordnung wünscht sich auch der Städtetag eine Neubewertung zu Ladenöffnungen

Frank Schweizer hat es nicht erfunden, jedoch schnell die Initiative eines Emmendinger Ladeninhabers aufgegriffen. In seinem Bekleidungsgeschäft in Nürtingens Innenstadt erweiterte er sein Sortiment um Toilettenpapier, um mit einem Mischangebot sein Geschäft öffnen zu können. Der Städtetag hat bereits mehrere Anfragen zu diesem Modell bekommen.

Frank Schweizer ist sich sicher, genügend Toilettenpapier im Angebot zu haben, um sein Modegeschäft „Tresor“ öffnen zu dürfen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Am Montag öffnete Schweizer sein Geschäft, einen guten Teil der Ladenfläche hat er mit Toilettenpapier belegt. Damit bietet er wie zum Beispiel Drogerie- oder Supermärkte ein Mischangebot an, zu dem neben Bekleidung auch eine Ware des täglichen Bedarfs gehört, so die Argumentation.