Klimaschutz und Nachhaltigkeit als Klammer

21.08.2019, Von Jürgen Wünsche

Gartenschau-Bewerbung: Bürger haben konkrete Vorstellungen, wie das Nürtingen der Zukunft aussehen soll

Nürtingen hat Großes vor! Der Horizont reicht zwar bis in die Jahre 2031 bis 2036, also eine vermeintlich ewig lange Zeit, aber wie das so ist bei Großprojekten, müssen die Weichen früh gestellt werden. Nürtingen bewirbt sich um eine baden-württembergische Gartenschau! Wie sich die Bürger ihre Stadt der Zukunft vorstellen, das veröffentlichen wir in mehreren Artikeln.

NÜRTINGEN. Im November vergangenen Jahres hat die Stadt einen ersten – sehr gut besuchten – Bürger-Workshop abgehalten und seither in mehreren Etappen eifrig Anregungen und Wünsche aus der Bürgerschaft gesammelt. Das Büro für Landschaftsarchitektur Planstatt Senner aus Überlingen, ein überaus renommierter Profi auf diesem Gebiet, hat die mehr als 600 Wortmeldungen, Skizzen und kleine Pläne sortiert, strukturiert und zu Papier gebracht. Daraus ist die Basis für das weitere Vorgehen geschaffen worden.