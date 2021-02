Schwerpunkte

Klimaschutz soll stärker in den Fokus

11.02.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nürtinger Gemeinderat verabschiedete mit großer Mehrheit den Haushaltsplan 2021

Die Weichen sind gestellt: Der Nürtinger Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2021 mit großer Mehrheit verabschiedet. Der dickste Brocken im Etat ist die Investition in die Sanierung des Hölderlingymnasiums. Das ist aber nur der Anfang. In den nächsten Jahren werden weitere Millionen in die Ertüchtigung von Schulgebäuden und Kinderbetreuungseinrichtungen fließen.

Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten, ist bei jeder Etataufstellung oberstes Ziel. Der Nürtinger Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan 2021 zu. Foto: Adobe Stock

NÜRTINGEN. Die Nürtinger Stadträte haben in den zurückliegenden Wochen eine Fülle von Anträgen abgearbeitet. In den Ausschüssen wurde über jeden Haushaltsantrag und die finanziellen Auswirkungen auf den Etat intensiv gerungen. Am Ende folgte die Herkulesaufgabe für die Kämmerei, die Änderungen in den Etatentwurf aufzunehmen. Stadtkämmerin Sabrina Sautter hat diese Aufgabe zusammen mit ihrem Team mit Bravour bewältigt, wie auch Oberbürgermeister Fridrich am Ende der Sitzung am Dienstag lobend erwähnte.