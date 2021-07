Schwerpunkte

Kleiderspende über 50 000 Euro kommt Jugendorganisation zugute

01.07.2021

Gleich mehrere Säcke mit Winterkleidung des vergangenen Jahres hatte der Nürtinger Citymarketing-Vorsitzende Frank Schweizer aus seinem Sortiment genommen. Coronabedingt konnte er die Ware im Winter nicht mehr verkaufen. Warum nicht für einen guten Zweck spenden, dachte er sich. Die Textilien haben einen Wert von rund 50 000 Euro, in der früheren Nürtinger Stadträtin Olivia von der Dellen hatte er eine ideale Partnerin gefunden. Von der Dellen leitet in Ostfildern die Kinder- und Jugendförderung, die unter der Trägerschaft des Kreisjugendrings zehn Einrichtungen im Landkreis hat. Die Jugendlichen können mit den stylischen Klamotten wenig anfangen, deshalb veranstalten sie demnächst im Nellinger Jugendhaus Zinsholz einen Charityverkauf. „Die Jugendlichen freuen sich unheimlich auf diese Aktion“, sagt Olivia von der Dellen, die die Spende von Frank Schweizer am Dienstag in Empfang nahm (Bild). Der Erlös kommt wiederum dem Projekt „Reset – Hilfe für straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene“ zugute. jh