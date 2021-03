Schwerpunkte

Klare Sieger neben Zitter-Kandidaten

16.03.2021 05:30, Von Uwe Gottwald, Andreas Warausch und Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Wahlkreise Nürtingen und Esslingen mit fünf Landtagsabgeordneten – Dennis Birnstock nach Hängepartie als Neuling doch noch dabei

Was noch in der Wahlnacht mehr als unsicher war, trat für Dennis Birnstock doch noch ein. Auf den letzten Drücker rutschte der FDP-Kandidat des Wahlkreises Esslingen in den neuen Landtag. Damit hat der Wahlkreis nach 2006, damals mit dem inzwischen verstorbenen Dr. Ulrich Noll, wieder einen FDP-Vertreter im Parlament. Auch im Wahlkreis Esslingen war es bis zuletzt spannend.

In Nürtingen war man fix mit der Auszählung, andernorts im Land dauerte es länger, mancher Kandidat hatte erst spät Gewissheit. Foto: Holzwarth

Es war eine Zitterpartie im wahrsten Sinne des Wortes, die Dennis Birnstock (FDP) am Sonntag gegen Mitternacht bereits verloren glaubte. Dennoch wollte er am Computer bleiben, bis der letzte noch ausstehende Wahlkreis Aalen ausgezählt ist. Und dann kam es doch noch anders, als achter und letzter der FDP-Vertreter aus dem Regierungsbezirk Stuttgart schaffte der Kandidat des Wahlkreises Nürtingen den Sprung in den Landtag Baden-Württembergs.