Schwerpunkte

Kita-Plätze: Stadt Nürtingen startet eine Offensive

23.07.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

In der Kernstadt und in den Teilorten werden in den nächsten Jahren dringend notwendige Gruppenräume geschaffen

Nürtingen hat ein großes Defizit bei Kinderbetreuungsplätzen. Derzeit fehlen 252 Plätze. Wie Abhilfe schaffen, um den Ansprüchen der Eltern auch in den nächsten Jahren gerecht zu werden? Mit einem Neubau, Umbaumaßnahmen im Bestand und Erweiterungsvorhaben haben die Stadt und die Gebäudewirtschaft jetzt mögliche Lösungen präsentiert.

Die alte Schule in Neckarhausen (links) wird einem Kinderhaus mit sieben Gruppen weichen. Das Neubauprojekt und die Anna-Haag-Schule werden durch einen Gemeinschaftsraum miteinander verbunden. Den Baubeschluss muss der Gemeinderat in der Sitzung nächste Woche fassen. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. In Nürtingen fehlen aktuell 252 Kinderbetreuungsplätze. Jeweils zur Hälfte im U3- und im Ü3-Bereich. An vielen Stellen sei ein langfristiger Ausbau geplant, sagte Eckart Krüger von der Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN) in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses am Dienstag und präsentierte erste Lösungsvorschläge an verschiedenen Standorten. Für den Neubau des Kinderhauses in Neckarhausen fehlt nur noch der Baubeschluss des Gemeinderats, der nächste Woche in der letzten Sitzung vor der Sommerpause auf der Tagesordnung steht. Trotzdem, so Krüger, bestehe die Notwendigkeit, kurzfristig Plätze zu schaffen. Im Fokus stehen hier Räume im Laurentiushaus in Nürtingen und im Untergeschoss der Inselhalle in Zizishausen. Außerdem stellte Krüger Entwürfe für eine Erweiterung am Standort Kindergarten Rieth und einen Vorentwurf für eine Kindertageseinrichtung im Denkendorfer Weg in Oberensingen vor.