Weiterer Suchlauf für Kinderkrippenstandort in Nürtingen

10.10.2019, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Vorhaben in Siebenbürgenstraße vorerst auf Eis gelegt – Ehemaliges GARP-Gebäude in Oberensingen wird untersucht

Bürgermeisterin Annette Bürkner wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass es in der Stadt immer noch an Kinderbetreuungsplätzen fehlt, vor allem auch für unter Dreijährige. Den ins Auge gefassten Standort für eine viergruppige Einrichtung an der Siebenbürgenstraße legte der zuständige Gemeinderatsausschuss am Dienstagabend jedoch zunächst auf Eis.

Das ehemalige Schulungsgebäude der GARP in Oberensingen könnte womöglich zur Kindertagesstätte umgebaut werden. Foto: Just

NÜRTINGEN. Derzeit fehlen in Nürtingen circa 80 Krippenplätze für Kinder im Alter unter drei Jahren. Laut dem Masterplan des städtischen Amtes für Bildung, Soziales und Familie (BiSoFa) könnte das Defizit bis zum Kindergartenjahr 2022/23 auf rund 130 Plätze anwachsen. Bürkner wies auf den dringenden Bedarf und den Rechtsanspruch von Eltern hin, erste Klagen seien bereits angedroht worden.