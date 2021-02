Schwerpunkte

Kindergarten: Projekt im Mai

18.02.2021

Für den Zeitungstreff mit Paula Print kann man sich jetzt anmelden

Der Frühling kommt – und mit ihm trotz Corona natürlich eine neue Projektsaison. Die Troika unserer beliebten Kinder- und Jugendprojekte startet mit „Zeitung in der Grundschule“ am 12. April. Dann geht es bereits am 3. Mai mit dem „Zeitungstreff im Kindergarten“ weiter. Das Projekt für die Vorschulkinder läuft bis zum 21. Mai. Die Einladungen gehen den Trägern der Einrichtungen in unserem Verbreitungsgebiet in diesen Tagen zu. Wir hoffen wieder auf eine große Resonanz. Bis 19. März können sich die einzelnen Gruppen anmelden.