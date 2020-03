Kinder räumten am Rainer-Pavillon auf

Der Nürtinger Kindergarten Mühlstraße hatte kürzlich eine Müllsammelaktion. Die kleinen Müllhelfer haben ordentlich mit angefasst und den Mitarbeitern vom Bauhof jede Menge Fragen gestellt. Eine erfreuliche Sache sei das, erklärte Bauhofleiter Michael Haußmann. Was er meint, ist der Gegensatz der Vermüllung. Am Rainer-Pavillon am Fuße des Galgenbergs wurde in letzter Zeit viel Müll hinterlassen. Dazu werde gegrillt und auch Müll an Ort und Stelle verbrannt, so die Mitarbeiter des Bauhofes. In der Vergangenheit habe es das immer mal wieder gegeben, betont Haußmann. Nun nimmt die Vermüllung aber wieder zu. Über die Facebookseite der Stadt Nürtingen und auch über Instagram hat die Stadt bereits an die Vernunft der vermeintlichen „Vermüller“ appelliert. nt