Schwerpunkte

Kinder machen Nürtinger Kreisverkehr bunter

07.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Mit dem Frühjahr gewinnt nicht nur die Natur an Farbe. Auch der Kreisverkehr in der Kirchheimer Straße Richtung Reudern begrüßt die Verkehrsteilnehmer derzeit mit einer farbenfrohen Gestaltung. Diesen optischen Akzent setzten die Kinder aus den Kindergärten Rieth, Rümelinstraße, Meersburger Straße, Martin-Luther-Hof und der DRK-Krippe. Die Kinder dieser fünf Einrichtungen der Kirchheimer Vorstadt haben gemeinsam mit Erzieherinnen und Erziehern, den Eltern, Mitarbeitern des Bauhofs, des Ordnungsamts und des Tiefbauamts auch in diesem besonderen Jahr wieder gezeigt, was man zusammen erreichen kann, um die Welt ein bisschen bunter zu gestalten. nt Foto: nt