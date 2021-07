Schwerpunkte

Ferienprogramm bei der Nürtinger Feuerwehr

31.07.2021 05:30

NÜRTINGEN. Traditionell am ersten Freitag in den großen Ferien lädt die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen die Kinder zum Ferienprogramm ein, um zu sehen, welche Aufgaben die Floriansjünger haben. So auch gestern Nachmittag. Rund 30 Kinder sind gekommen, die hier bei einem Rundgang durch das Haus zum Beispiel erfuhren, wie eine Alarmierung abläuft oder wie die Schutzausrüstung der Feuerwehrleute aussieht. Auch die große Drehleiter und den Schlauchturm durften die Kinder besichtigen. „Die Kinder sollen einen Einblick in unsere Arbeit bekommen“, sagt Florian Henzler, der die Aktion leitete. Höhepunkt des Nachmittags war selbstverständlich wieder die große Wasserschlacht vor dem Gebäude. Bei diesen tropischen Temperaturen war das natürlich ein wahres Vergnügen. Das erste Mal im Ferienprogramm war diesmal der Umgang mit dem Feuerlöscher (unser Bild). „Die Kinder sollten keine Angst davor haben, wenn es tatsächlich mal zum Ernstfall kommt“, so Henzler. jh Foto: Holzwarth