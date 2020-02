Keine Obdachlkosenunterkunft in der Max-Eyth-Straße in Nürtingen

Rechtliche Hürden stehen Vorhaben entgegen – Stadt will Alternativlösungen forcieren und in Reudern und Oberensingen bauen

Die Stadt Nürtingen will auf den Bau der Obdachlosenunterkunft am Nürtinger Stadtrand verzichten. „Rechtliche Hürden“, so heißt es in einer Pressemitteilung, würden einer schnellen Umsetzung des Vorhabens in der Max-Eyth-Straße entgegenstehen. Weil die Zeit drängt, will man die Alternativlösungen in Reudern und Oberensingen forcieren.

NÜRTINGEN (ali/nt). Die Stadt Nürtingen hat in den zurückliegenden Jahren einige Projekte zur Unterbringung von Obdachlosen geplant. Zum Beispiel in Reudern, in Oberensingen und beim Waldfriedhof in Nürtingen. Kurz vor Weihnachten wurden dann von der Gebäudewirtschaft Pläne für zwei Gebäude zur Unterbringung von 75 Personen in der Max-Eyth-Straße präsentiert, angrenzend an das Gewerbegebiet Steinach und den Radweg nach Frickenhausen. Von Kosten in Höhe von 4,25 Millionen Euro für die zweigeschossigen Unterkünfte plus Kosten für Küchenzeilen und eventuell Möbel war kurz vor Jahresende die Rede.